Vild brandslukker til Vestjylland: Strålen kan gå igennem en mur

Varde/Ribe/Esbjerg: Brandstationen i Varde bliver bedre udrustet i den kommende tid. Falck monterer nemlig en såkaldt skæreslukker, en Cobra, på et af køretøjerne på stationen i Varde. Køretøjet er beregnet til at rykke ud ved brande i hele den nordlige del af Sydvestjysk Brandvæsens område. Det vil først og fremmest sige Varde Kommune. Det er et led i den nye kontrakt

Skæreslukkeren har vist sig meget anvendelig - blandt andet ved en virksomhedsbrand i Varde Kommune, hvor den kom fra Esbjerg. Den er nemlig så kraftig, at den kan gå igennem en murstensvæg eller en tagkonstruktion. Det betyder, at den virker indvendigt, uden at røgdykkerhold behøver at trænge ind i den brændende bygning.

Der er også en god bivirkning ved Cobraen. Den trykker en vandstråle ud med et uhyre højt tryk, 300 bar, som er i stand til at prikke hul i en murstensmur. Til gengæld bruger den ikke så meget vand. 60 liter i minuttet. Det kan mindske vandskaderne ved brandslukning, fremhæver beredskabschef Jens Mølgaard fra Sydvestjysk Brandvæsen og driftleder Leif Erichsen fra Falck.

Det skete i tilfældet med en virksomhed i Varde, som ret hurtigt kunne få gang i produktionen. Der var ikke kommet så meget vand ind i bygningen, som der ville gøre, hvis et røgdykkerhold var trængt ind med slanger.

Der udstationeres tre sådanne Cobraer under Sydvestjysk Brandvæsen. Det drejer sig om Varde, Ribe og Esbjerg, hvor den allerede er. Anskaffelsesprisen er cirka en halv million kroner per styk.