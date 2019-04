Vil ud med budskab: Elinstallatør købte en annonce - men ikke for at sælge noget

Det var ikke for at sælge elartikler. Se her hvilken debat Jens Stenberg har fået gang i med annonce.

Nørre Nebel: JydskeVestkysten har nogle regler om, at man kan få et debatindlæg i, men at det højst må være 250 ord. Det syntes Jens Stenberg, elinstallatør i Nørre Nebel, var for kort, så han besluttede sig for at indrykke sit læserbrev som annonce i stedet for at skære det ned til 250 ord. Og det var vel at mærke ikke en annonce for produkterne i sit installatør-firma, som Jens Stenberg indrykkede.

- Jeg synes ikke, der var plads til det, jeg ville frem med, begrunder Jens Stenberg sin beslutning om at indrykke en annoncen.

Han har brugt 4000 til 5000 kroner på at få sit budskab ud.

Jens Stenberg beskylder i annoncen politiker Preben Friis-Hauge (V) i Varde Kommune for at fuske, når det gælder en udregning om at fordele penge til områderne i Varde Kommune. Når man læser indlægget mere indgående, så er det måske ikke fusk, men snarere kommunens udregningsmodel, som Jens Stenberg ikke er enig i. Han er slet ikke enig - for at sige det mildt.

Det drejer sig om, at Preben Friis-Hauge i en Facebook-debat har anført, at Nørre Nebel har fået relativt mange anlægsmidler, 97 millioner kroner på ti år. Det er små 62.000 kroner per borger i gennemsnit, og det er langt mere end borgerne i Varde Kommune som helhed.