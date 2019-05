I august 2017 tilbragte JydskeVestkysten næsten et døgn på Ølgod Aktivitetscenter. Her mødte vi Rene Svoldgaard fra Varde, der er vikar på plejecentre og i hjemmeplejen i tre kommuner. På billedet er han i gang med tøjvask. Arkivfoto: Chresten Bergh

Varde Kommune brugte i 2018 24 millioner kroner til eksterne vikarer i ældreplejen. Ringkøbing-Skjern Kommune brugte 6,8 millioner kroner.

Varde Kommune: Forbruget af eksterne vikarer er steget markant i Varde Kommune siden 2012. Da blev der brugt vikarer for cirka 6 millioner kroner om året. I 2018 var det steget til cirka 24 millioner kroner. Pengeforbruget til eksterne vikarer er altså cirka firdoblet på seks år. Det viser en regnskabsanalyse, som Varde Kommune har lavet. - Hvorfor er det her blevet så stort? Der kan være gode grunde, til det er steget, men hvad handler det om? Det er vigtigt at få det undersøgt, siger Tina Agergaard Hansen (DF), formand for social og sundhed. Undersøgelsen skal vise, hvordan man kan spare på vikarer, og hvor meget det er muligt at spare. Derefter bliver det et af de spareforslag, som politikerne skal diskutere, når en liste med spareforslag for i alt 60 millioner kroner ligger klar om et års tid.

Udviklingen i brug af vikarer

2012: Cirka 6 millioner kroner.

2013: Cirka 9 millioner kroner.

2014: Cirka 14 millioner kroner.

2015: Cirka 10 millioner kroner.

2016: Cirka 13 millioner kroner.

2017: Cirka 16 millioner kroner.

2018: Cirka 24 millioner kroner. Så mange penge blev der brugt på eksterne vikarer på ældreområdet i de enkelte år. Der står ikke præcise tal i regnskabsanalysen, så det er cirkatal, der er vurderet ud fra en graf:

Markant højere end nabokommune Ringkøbing-Skjern Kommune brugte kun 6,8 millioner kroner på eksterne vikarer i 2018, og det viser sig også, at kommunens fire ældreområder bruger eksterne vikarer i meget forskelligt omfang. Ældreområde øst brugte to millioner kroner i 2018, mens ældreområde Syd brugte over syv millioner kroner. Ældreområderne varetager både plejecentre og hjemmepleje i en geografisk del af kommunen. Tina Agergaard Hansen mener, at undersøgelsen kan vise, om der kan være gode forklaringer på det, eksempelvis forskelle i hvor let eller svært det er at finde fastansatte til de ledige job. Men hun tror, der også kan være meget kultur i, hvad man gør, hvis en medarbejder melder sig syg: Løber man stærkere? Indkalder man en fastansat? Hyrer man en vikar?

Uanset hvad så skal vikarforbruget ned ifølge udvalgsformanden: - Det er simpelthen for meget. Det virker meget voldsomt, at man har brugt 24 millioner på vikarer, siger hun. I regnskabsanalysen fremgår det, at generelt set "betales en højere timepris til vikarbureauerne end fast personale". Det kan tale for, at man kan få flere timers pleje for de samme penge.