Vielsesringens ejer er fundet - den blev tabt for et år siden

Varde: Fredag fandt to tyske turister, Renate og Erhardt Hänel, en vielsesring foran Lidl. De eftersøgte ejeren i JydskeVestkysten.

Nu er ejeren fundet. Det er Else Sundbæk, der 31. januar 2018 tabte ringen - altså for lidt over et år siden.

- Vi er meget glade. Vi har ledt i øst og vest og været hele huset igennem fire gange eller sådan noget, siger Svend Sundbæk, der lavede ringen til Else for cirka 60 år siden.

Ringen er egentlig en forlovelsesring, som Else Sundbæk fik, da de blev forlovet på hendes fødselsdag den 30. marts 1959. Forlovelsen skyldtes, at de to skulle giftes for at få en lejlighed.

Svend Sundbæk har selv designet og lavet ringen.

- Jeg arbejdede jo i guld og sølv og lavede reguleringer og alt muligt. Jeg har haft et tandlaboratorium her i Varde. Vi var jo vant til at støbe alt muligt og modellere i voks, siger han.

- Der er ingen forskel på at støbe sådan en ring og så en tand.

De tyske turister afleverer ringen tilbage mandag.