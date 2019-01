Ansager: Det lykkedes ikke at bryde ind i frisørsalonen Romeo & Julie i Søndergade i Ansager. En nabo observerede natten til mandag klokken 03.31, at der blev knust en rude i døren, og at der blev forsøgt at skaffe sig adgang.

Vidnet kunne derpå se, at en sølvgrå bil brugt i forbindelse med indbruddet kørte mod Lindegade få meter væk.