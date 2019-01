Varde: Natten til lørdag fik Pioner Bar i Kræmmergade i Varde smadret to kameraer. Det var dog ikke nok til at stoppe overvågningen. For et andet overvågningskamera forevigede hærværket.

Derfor kan det med sikkerhed fastlås, at de to kameraer blev smadret i lørdagsdøgnet klokken 01.08. Det er anmeldt nu, og politiet vil gennemgå overvågningsbillederne.