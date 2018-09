Vejers: Militær og fly har tirsdag indtaget Vejers Strand. En tysk airbus, Transall, er landet på stranden, hvor forsvaret har afspærret, men der er god mulighed for at komme så tæt på, at man kan se de store maskiner.

Lige nu venter de nysgerrige på, at det amerikanske Hercules-fly lander.

Når Forsvaret øver sig i at lande på sand, forbereder det dem blandt andet på at lande i ørkenen, når soldaterne skal ud på missioner.