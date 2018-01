Viceborgmesterens søn slog hovedet og blev sergent

Viceborgmester Anders Linde (V) holdt tale for de nyudnævnte sergenter fra Hærens Sergentskolen. Deriblandt hans egen søn Mads Linde, der i stedet for en tur i byen røg på sygehuset torsdag nat.

Varde: Retten til at befale. Pligten til at gå forrest. Den fik 93 soldater fra Hærens Sergentskole fredag formiddag, da der var parade på Torvet i Varde. Og fra en skyfri, blå himmel slikkede solen paraden og de mange pårørende, der som et andet plankeværk omkransede den altid højtidelige begivenhed, som set med Varde-briller lige var ekstra lokal.

For i stedet for en bortrejst borgmester Erik Buhl (V), så var det viceborgmester Anders Linde (V) fra Varde, der gav de nyudnævnte sergenter et byens og kommunens ord med på vejen.

- Det er en stor dag for jer. Det er en stor dag for os. Forsvaret er en stor del af Varde Kommunes identitet, og vi sætter stor pris på jeres tilstedeværelse, sagde Anders Linde.

Hvad han ikke sagde til paraden var, at den var ganske særlig for ham og hele familien. For i 2. deling stod hans egen søn, den 21-årige Mads Linde.

- Det må være Guds vilje. Det er lidt pudsigt, siger Anders Linde.