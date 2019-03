Læserbrev: Lad os bakke op, om de lokale Sydjyske uddannelser og udvikle, ikke afvikle dem. Borgmesteren I Esbjerg kalder det bekymrende, at Aalborg Universitet nedlægger ikke mindre end 3 ingeniøruddannelser i Esbjerg, og borgmesteren i Varde kalder det en katastrofe, at VUC-Vest nedlægger afdelinger i Grindsted og Varde. Men hvorfor disse nedlægninger af uddannelser og hvilken betydning har det overhovedet?

Faktum er, at uddannelsesstederne over en kam er ofre for grønthøstermetoden gennem omprioriteringsbidraget, og således skal der hvert år skal spares 2 %.

Det presser en allerede trængt økonomi, og man ser ikke anden udvej, end at nedlægge mindre hold og afdelinger. Men det presser lokalsamfundene og kan få store konsekvenser. Adspurgt ser Rambölls John Sørensen det som en katastrofe for virksomheden, at man ikke længere uddanner lokale ingeniører og på sigt kan det true Rambölls eksistens.

Lokalt vil lukninger af VUC'er give elever længere til deres uddannelser. Det behøver ikke at være et problem for alle elevgrupper, men Frans Regel peger på, at svage elevgrupper vil få svært ved at nå til deres uddannelser. Med lukninger af uddannelser, VUC'er såvel som i universitets øjemed, vil der altså opstå et uddannelsesmæssigt tomrum. Det mener vi i SF ikke kan være forsvarligt. Frem for en økonomisk tilgang til uddannelse, bør det være en pligt, at elever fra alle grupper, kan tilbydes en uddannelse i deres nærområde. Vi mener i SF, at vi blandt andet skal have fjernet omprioriteringsbidraget, som rammer skoler med et lavt elevgrundlag hårdere, end dem med et stort elevgrundlag.