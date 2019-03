Vi skal se, hvad EU støtter: S-folketingskandidat ønsker flere EU-skilte

Til debatmøde om EU foreslog folketingskandidat Niels Ole Beck (S), at der bliver sat flere skilte op, når EU støtter forskellige projekter. Også et ønske om mere brug af EU-flaget blev foreslået på mødet.

Varde Kommune: Hvor meget skal vi se EU-flaget i vores dagligdag? Det var et af de ting, der blev diskuteret på et debatmøde, hvor Liberal Alliance og Socialdemokratiet hver stillede med en europaparlamentskandidat og en folketingskandidat.

Særligt folketingskandidat Niels Ole Beck (S) tog fat i spørgsmålet. Han påpegede, at der faktisk bliver brugt EU-midler på masser af ting i lokalområdet. Det kan være noget så jordnært som gydebanker i Varde Å.

- Det er utallige projekter, som EU er involveret i, og det er godt, for det er opgaver, som kommunen ikke selv kan løfte, sagde han.

Hans pointe var, at for få mennesker kender til det, og derfor ville han gerne have flere skilte sat op, der fortæller, at EU for eksempel har støttet eksempelvis et mikrobryggeri eller et museum.

- Jeg vil gerne have, at vi bliver mere bevidste om, hvad EU har med at gøre, sagde han.