Vi får flere gamle og færre varme hænder

De næste 20 år vokser befolkningen over pensionsalderen voldsomt. Til gengæld bliver der færre børn, unge og voksne under 65 år. Det vil forandre vores dagligdag.

Varde: Gruppen af borgere over 65 år stiger med 36 procent i Varde Kommune de næste 20 år, mens der bliver seks-otte procent færre børn, unge og voksne under pensionsalderen.

Den udvikling må forventes at vende tingene på hovedet. Derfor har JydskeVestkysten spurgt kommunaldirektør Mogens Pedersen, hvad kommunen gør for at forberede sig.

Det er jo en fuldstændig forandring af vores samfund?

- Ja, det er det. Også på landsplan. Det ældste samfund i verden i dag er Japan. Derfor er forskere i gang med at forske i, hvordan man bygger sådan et samfund op, siger han.

- Japan har blandt andet forsket meget i ældreteknologi. For det siger sig selv, at vi skal have mere ældrepleje end i dag, og det siger sig selv, at vi kan ikke bruge flere ressourcer på det, for der bliver samtidig en begrænset arbejdsressource.