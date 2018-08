Veteraner tager en nat i Nymindegab

Fredag kommer cykelløbet "Ride4Rehab", som er et cykelløb for skadede soldater-veteraner, til Nymindegab. Gruppen kører lørdag videre mod Haderslev, for at slutte i København.

Nymindegab: En af årets helt store begivenheder for Danmarks Idrætsforbunds Soldaterprojekt er den årlige cykeltur "Ride4Rehab". Deltagerne er alle skadede veteraner, og i år cykler de ni ruter fra Frederikshavn til København, og kommer undervejs igennem Nymindegab. - Vi håber med Ride4Rehab på at kunne hjælpe de skadede veteraner videre i deres kamp for en normal tilværelse ved at give dem en udfordrende og uforglemmelig oplevelse under trygge og organiserede idrætsrammer. Idræt og fællesskaber er stærke virkemidler, når folk, der har oplevet kritiske begivenheder i livet, skal hjælpes ovenpå, siger Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund, i en pressemeddelelse.