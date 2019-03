Og det fik de 400 deltagere ved bankens aktionærmøde til at kvittere med et stort bifald.

En hård dag på jobbet

Ligesom det fik lokalredaktør Dorthe Knudsen, fra JydskeVestkysten i Varde, til for første gang at overlade sin fire måneder gamle datter til aftenmad via sutteflaske, for at være tilstede og hædre Claus Kring med tale og overrækkelse af skulderklappet.

Hun satte Claus Kring, og med ham de hundredvis af andre, skadede veteraners situation i perspektiv i en tale med udgangspunkt i sin egen hverdag.

For lokalredaktøren kan en hård dag på jobbet være at finde fire kommafejl i den trykte avis, at have en computer, der skal opdateres lige før deadline og at konstatere, at der er udsolgt af colaer i køleskabet.

For soldaten i den fredsbevarende styrke i Bosnien var en hård dag at blive beskudt. At komme ind i en bygning, hvor mænd, kvinder og børn var dræbt, og at se mennesker blive henrettet - uden at han kunne gøre noget, fordi missionen kun var fredsbevarende.