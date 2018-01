Vestre Landsret stadfæstede tre udvisninger efter røveri og afpresning af bordeller i Varde og Tarm

Kolding/Varde/Tarm: Tre personer personer afpresssede i fælleskab bordeller i Varde og i Tarm og begik røveri mod prostituerede i Varde og i Tarm for lidt over to år siden - kort før julen 2015. De tre blev dømt til fængsel og udvisning i byretten, og den straf har Vestre Landsrets afdeling i Kolding stadfæstet.

Det drejer sig om Givara Hassan Alki, 29 år, som er udvist af Danmark for bestandig og fik tre år og seks måneders fængsel. Han er desuden dømt for at besidde en ulovlig armbrøst og for voldsomme trusler mod blandt andre hans ekskone. Han er den af de tre, som har været længst i Danmark - siden 2009.

Musatafa Aaziz Shiko, 37 år, er idømt to års fængsel og udvist af Danmark for bestandig.

Khamkeen Khalil Omar, 25 år, fik ligeledes to års fængsel og er udvist for bestandig.