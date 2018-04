Vestjyderne betaler prisen for en god elforretning med England

Godt 300 mødte torsdag aften op i Varde Fritidscenter, hvor Energinet måtte svare på mange kritiske spørgsmål om den kommende 400 kilovolt luftledning fra Endrup til Idomlund.

Varde: At Varde Kommune og flere andre nabokommuner skal lægge muld til en 400 kilovolt luftledning skyldes ifølge chefprojektleder Christian Jensen fra Energinet to ting. Vi har brug for en elmotorvej, så vindmøllestrømmen kan ledes videre, hvor der er behov. For det andet så kan Danmark lave en god forretning ved at sælge og transportere strøm til og fra England via det kommende Viking Link. Men det er vestjyderne, der betaler prisen, mens andre får fornøjelse af at leve et bæredygtigt liv i storbyerne. Og det var det næppe en eneste af de godt 300 fremmødte til torsdagens informationsmøde i Varde Fritidscenter parate til at betale. Overhovedet ikke. - Vi vil f .... ikke have den elledning op, sagde Poul Verner Christensen fra Årre med dirrende stemme og store klapsalver til følge. Så var en hel egns holdning skåret ud i pap. - Jeg kan ikke udtrykke mig bedre end Poul Verner, sagde borgmester Erik Buhl (V), som derved kunne undgå at bande.

Det er faktisk vedtaget. Vi har ministerens tilladelse til at gøre det, vi gør. Ikke om vi skal bygge det, men hvordan vi skal bygge det. Chefprojektleder Christian Jensen, Energinet

Løbet er kørt Men ifølge Christian Jensen fra Energinet, så er det løb kørt i hans verden. - Vi skal løse en samfundsopgave. Vi arbejder for den grønne omstilling. Det er faktisk vedtaget. Vi har ministerens tilladelse til at gøre det, vi gør. Ikke om vi skal bygge det, men hvordan vi skal bygge det, sagde Christian Jensen. Men lige netop den sang, fik Beth Helle Lauridsen, formand for Landsforeningen for elkabler i jorden op ad stolen. - Det skulle være et demokrati, hvor vi har indflydelse, men det har vi ikke her, sagde Beth Helle Lauridsen og skød bolden over på den bane, hvor debatten og håbet for jordkabler hører hjemme. I Folketinget. Som eneste folketingsmedlem var mødt socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen. - Jeg forventer ikke at få mange venner i aften. Det her er jeres aften. Jeg kan ikke love guld og grønne skove. Det her gør indtryk, sagde Christian Rabjerg Madsen.