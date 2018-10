Venstres udstrakte hænder er ikke nok for Ho

Venstre har allerede meldt ud, at et kommende projekt i Ho skal reduceres i størrelse. På et borgermøde mandag aften kom Preben Friis-Hauge (V) med endnu en udstrakt hånd. Men det er ikke nok for Hos borgere.

Ho: Venstre er kommet med endnu en udstrakt hånd til de mange kritiske Ho-boere, der ikke ønsker store byggeprojekter på Skallingevej 5 og 6. Den første udstrakte hånd var, da borgmester Erik Buhl (V) fortalte, at Venstre vil foreslå en reduktion i det projekt, som Venstre og Socialdemokratiet ønsker at lave et lokalplansforslag for.

På et borgermøde mandag aften i Ho kom udvalgsformand Preben Friis-Hauge (V) med endnu en indrømmelse. Han fortalte, at han vil foreslå, at Ho-boerne bliver indkaldt til et møde for at diskutere et udkast til et lokalplansforslag, når forvaltningen er klar med det. Det betyder, at Ho-boerne få indflydelse på lokalplansforslaget, før politikerne selv ser det.

- Det er rigtig dejligt, at du rækker hånden frem til os, men vi er nødt til at sige: "Det er ikke godt nok", sagde Anne Marie Slaikjær, der er formand for Natur og Kultur i Ho, som er en borgerforening i Ho.