Hvilken langvarig virkning på den danske natur, at signalkrebsen vil få, kan der kun gisnes om, da der ikke forskes i området. Vist er det dog, at signalkrebsen med sit enorme antal får åbrinkerne til at styrte sammen, så gydebankerne sander til. Gydebanker og stryg som der gennem årene er brugt trecifrede millionbeløb på at genskabe. Foto: Henrik Reintoft