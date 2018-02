Venstre lover plan for trafik og parkering i Blåvand - men byggeri på Hafnia-grunden består

Økonomiudvalget har nu vedtaget, at der kommer planer for bedre trafikafvikling og for parkering i Blåvand. Forslaget kommer fra Venstre for at imødekomme kritikere af byggeri i feriebyen.

Blåvand: Venstre og Dansk Folkeparti har nu indstillet til byrådet, at hotelbyggeriet på Hafnia-grunden bliver tilladt. Forventningen er, at de to partier sammen med Liberal Alliance godkender plangrundlaget på byrådsmødet på tirsdag.

Som en sidste imødekommelse af hotelkritikerne har Venstre stillet forslag om, at der skal laves en plan for trafikafvikling inden udgangen af 2018 og et beslutningsgrundlag for parkeringspladser inden udgangen af 2019. Borgmester Erik Buhl (V) tilføjer, at han forventer, der bliver fundet penge til at føre planerne ud i livet ved budgetforhandlingerne til efteråret. Hele økonomiudvalget bakker op om at kigge på trafik og parkeringspladser.

Der skal udarbejdes en plan, og der skal udarbejdes et beslutningsgrundlag for parkeringsoptimering. Det er meget ukonkret, hvad der rent faktisk skal ske?

- Jamen, det er korrekt. Grundlaget er, at der i en del høringssvar står, at det her er problematisk, fordi det øger trafikken mere end i dag, siger borgmester Erik Buhl (V).

- Det her er en klar melding til Blåvand-borgerne, til os alle sammen og til byrådet internt, at vi har en forpligtelse, og der er noget, vi skal have gennemført.