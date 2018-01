Socialdemokratiets Jan Lings, der sidder i plan og teknik, erkender, at slaget om Hafnia-grunden er tabt. Men han er yderst bekymret over mulige oversvømmelser i fremtiden. Så når proteststormen ikke kan forhindre et hotelprojekt, så forudser han, at havet nok skal få has på hotelhusene. Arkivfoto: Henrik Reintoft