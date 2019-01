Velintegreret flygtning beder Støjberg om at blive: Men det er ikke nok at tage Danmark til sig

Narin Mannan smed sit tørklæde på flugtruten over Middelhavet. Hun har gjort meget for at integrere sig og familien. Men det sikrer ikke ophold, siger Inger Støjberg.

Hun smed selv tørklædet i havet på vejen over Middelhavet, fordi hun ikke mente, det var særlig europæisk at gå med tørklæde. Manden Jumaa Mamora, 47 år, har i en årrække været skrædder i Danmark. Selv om familien er muslimsk, så har to af børnene gået på en kristen efterskole, og et tredje barn skal gå der.

Varde: 37-årige Narin Mannan kom for lidt over fem år siden til Danmark fra Syrien som kurdisk flygtning og har sammen med sin mand og fem børn gjort en kæmpe indsats for at integrere sig. Mandag aften mødte hun udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til et debatmøde i Varde.

Korte opholdstilladelser

- Jeg fik min opholdstilladelse forlænget med to år i december. Et af mine børn fik den kun forlænget med et år, siger Narin Mannan om en meget usikker tilværelse i Danmark. Hun synes ikke, at det er rimeligt, at familien som velintegreret skal leve på så skrøbeligt et fundament

- Mine børn er helt integrerede og snakker dansk, siger Narin på så godt dansk, at hun er i stand til at tage en duel med Inger Støjberg på ord efter blot fem år her.

- Der er ikke en fremtid for os som kurdere i Syrien. Vore børn tager uddannelser og kommer til at bidrage til det danske system. Selv er jeg i gang med 10. klasse. Bare vent om ti år, så giver vi en masse igen til Danmark, som gav os ophold, siger Narin, der er meget glad for at bo i Danmark og i Varde.

Hun vil gerne tilbage til sin hjemegn, hvis der etableres en kurdisk stat. Den vil hun være med til at bygge op. Men som situationen er nu, så tror hun ikke på et Syrien for kurdere lige nu.