Ved du, hvad fyret hedder? Varde Kommune skilter forkert til kommunens højeste attraktion

Det står at læse på Varde Kommunes egen hjemmeside. Men nu er Varde Kommune blevet offer for en stadig mere udtalt misforståelse, at det hedder Blåvand Fyr.

Fyr siden 1887

Det er faktisk heller ikke helt korrekt, at Blåvandshuk Fyr siden 1900 har ledt de søfarende uden om Horns Rev. Det er retteligt 1887, da det første såkaldte båkefyr blev opsat af Farvandsvæsnet. En båke er oversat fra svensk et sømærke.

Det fortæller lokalhistoriker Palle Uhd Jepsen, som i 2009 sammen med museumsinspektør Marianne Ploug udgav bogen "Blåvand." Og her er Blåvandshuk Fyr naturligvis også beskrevet.

- Når jeg skriver om fyret, så har jeg valgt den gamle betegnelse, Blåvandshuk Fyr. Jeg har for flere år siden fået dokumenter om fyret fra Farvandsvæsenet, og her fremgår det, at man allerede ved bygningen af det første fyrtårn eller fyrbåke benyttede dette navn for fyret, siger Palle Uhd Jepsen.

Han har også bemærket, at flere og flere kalder fyret Blåvand Fyr.

- Jeg vil kalde det manglende historisk indsigt og sjusk, siger Palle Uhd Jepsen.