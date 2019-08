Ved Blåvands Huk venter de kun på skaderne - strandskaderne

Det er femte gang, at der arrangeres Strandskadens Dag. En form for oplyst turisme, som i de senere år er eksploderet. Foto: André Thorup

Siden 1963 har Blåvand Fuglestation været både de professionelles og amatørfuglekiggernes centrum for fugleobservationer- og videnskab.

Blåvands Huk: En skøn blanding af familien Danmark, entusiaster, nybegyndere og professionelle var søndag taget til Danmarks vestliges punkt - Blåvands Huk med det kejsende Blåvandshuk Fyr som pejlemærke. I et dejligt, frisk og overskygget vejr med salt i vinden så bød Blåvand Fuglestation, DOF Sydvestjylland og Nationalpark Vadehavet uden for til Strandskadens Dag. Det er femte gang, at arrangementet holdes. - Det er en god mulighed for at snakke vadefugle ved Blåvand. Der er observeret over 300 arter, fortæller specialkonsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet. I stedet for bogbussen tog han Nationalpark Vadehavets fuglebus med. Et godt udgangspunkt for en bedre forståelse af vadehavets fugle, inden de guidede ture gik ned til stranden. Og her er strandskaden en slags signaturfugl. - Den er meget almindelig. På en god dag kan du se op til 50.000, fortæller John Frikke om strandskaden, der med sine 600-700 gram samtidig er en af de største vadefugle.

Jeg nyder at gå i naturen. Stå et sted og fuldstændig blive opslugt. Det er svært at forklare. Fuglekigger Ginny Skov Johansen (54), Vejen

Ginny Skov Johansen (54) fra Vejen fik efter en rejse i fjor en kikkert. Og så fik hun i den grad syn for at kigge på fugle og meldte sig ind i DOF. Foto: André Thorup

Klimaeffekt? Den yngler også i Danmark og foretrækker strandenge. Og som den eneste vadefugl, så fodrer den sine fugleunger de første to uger. Strandskaden har formået at tilpasse sig, hvorfor den er så udbredt. Den kan sagtens bygge redde på et fladt tag. Men hvor meget klimaforandringerne kommer til at betyde for vadefuglene er forskere forsat usikre på? Men klimaændringer vil få en indflydelse ifølge Manon Ghislain (28) fra Lille i Frankrig. Hun er forsker og har lavet en Ph.d. i klimaeffekten. Hun er lige nu i tre måneder indkvarteret på Blåvand Fuglestation for at ringmærke fugle. Bag fuglestationen er en række net hængt op, som hun tømmer fra solopgang og fem timer frem. - Det er perfekt. Det er fantastisk sted, siger Manon Ghislain, der i øvrigt afløses af en israeler.

En af strandens små fugle er tinksmeden. Den er en af 16 klirer. Den mest berømte er nok mudderkliren, som Dirch Passer for på udkig efter. Foto: André Thorup

Sweeperen fra EfB Men tanke på, at Blåvand Fuglestation begyndte i et hønsehus i 1963, så er der sket meget. En af de fugleglade, der kan huske hønsehuset, er Svend Aage Clausen (73) fra Esbjerg. Han er af den ældre generation nok mest kendt som sweeper for EfB i 1970'erne, men siden barnsben har han været optaget af naturen og har det meste af sit liv haft sin faste gang i Blåvand Fuglestation. - Vi boede på Gl. Vardevej, hvor der var skov. Vi spillede fodbold og så på fugle. Der var ikke andet, siger Svend Aage Clausen. Han kniber øjnene sammen i det vejrbidte og brune ansigt og ser tilbage. Han ville egentlig være forstmand, men kom ikke på gymnasiet. Dengang ikke en selvfølge og kun for de få. Og da slet ikke, hvis man kom fra et arbejderhjem som Svend Aage Clausen. Men siden da, har han taget revanche. - Fugle og natur er min store interesse. Jeg kommer mange forskellige steder i verden og har lige været i Sri Lanka, fortæller Svend Aage Clausen. Han oplever selv, at interessen for fugle og naturen er eksploderet de seneste 15-20 år. Og derfor er håbet og forventningen, at der inden for en overskuelige årrække kan renoveres og bygges en mere tidssvarende fuglestation, hvis bygninger i dag er ejet af Naturstyrelsen og lejet af Varde Kommune.

Svend Aage Clausen (73) fra Esbjerg har siden barnsben været bidt af fugle. Foto: André Thorup

Nybegynderen Med vind i håret og en lille kikkert for øjnene møder vi Ginny Skov Johansen (54) fra Vejen. Hun er nybegynder som fuglekigger. Efter en rejse til Færøerne i fjor, så stod en kikkert på hendes ønskeliste. Den fik hun, der til daglig er tolk for hørehæmmede. - Så gik jeg fuldstændig amok og meldte med ind i DOF. I maj var vi på Helgoland for at se på suler, siger hun og lyser op som den sol, der ikke var der søndag. Og da hun læste om Strandskadens Dag, var det bare med at komme af sted. - Jeg er ikke så god til vadefugle endnu. Med tanke på, at der er observeret ikke færre end 342 forskellige fugle ved Blåvands Huk, så er der nok at tage fat på. - Jeg nyder at gå i naturen. Stå et sted og fuldstændig blive opslugt. Det er svært at forklare, siger Ginny Skov Johansen.

Manon Ghislain (28) fra Lille i Frankrig forsker og ringmærker lige nu småfugle ved Blåvand Fuglestation. Foto: André Thorup

Specialkonsulent John Frikke fra Nationalpark Vadehavet nyder selv at være med stil Strandskadens Dag, da det er god måde at formidle om vadefuglene. Foto: André Thorup

En god kraftig kikkert er at foretrække på stranden ved den meget brede Blåvands Huk. Foto: André Thorup

