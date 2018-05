Varer for mere end 100.000 kroner er væk: Smeden på landet har været udsat for fire indbrud på et år

Nu skal der gøres noget for at øge tyverisikringen. To indbrud sidste år er opklaret

Tistrup/Bounum: De kan det meste i Tistrup-Bounum Smede- og Maskinforretning, og nu skal der for alvor sættes ind for at undgå indbrud. Natten til torsdag forsvandt tre havetraktorer, en varmepumpe og andet vvs-udstyr plus måske endnu mere, og det er det fjerde indbrud på et år. Værdien af nattens indbrud beløber sig i hvert fald til over 100.000 kroner, vurderer Henning Laursen, som ejer smedeforretningen sammen med Svend Hermansen og Jacob Sørensen.

Smedeforretningen ligger for sig selv på Ølgodvej i Bounum, det er et landområde nord for Varde.

- Her er fred og ro. Det er der desværre også for indbrudstyvene, konstaterer en ærgerlig Henning Laursen.

Der var to indbrud sidste år. Her blev der blandt andet stjålet elværktøj og have- og parkmaskiner. Ved det ene af indbruddene i 2017 blev der stjålet for anslået 250.000 kroner.

- Men de to indbrud sidste år blev opklaret, siger Henning Laursen.

Det var den samme gerningsmand, som bor ikke så langt fra Tistrup-Bounum Smede- og Maskinforretning.

Derfor håbede de tre indehavere, at nu var det slut.