Vardes tv-læge Charlotte Bøving afslører alt i sin kommende bog

Vardes tv-kendte læge, Charlotte Bøving, udgiver den 23. maj en bog om sit liv. Ifølge forlaget vil hun blandt andet fortælle om vold i barndomshjemmet, om at have en psykopatisk far og at være mobbeoffer.

Varde: Den 23. maj kan vi alle få det meste at vide om Charlotte Bøving, Vardes kendte tv-læge.

Charlotte Bøving har drypvist fortalt om sin opvækst, om en hård barndom med vold i hjemmet, hvor begge forældre var læge i samme lægepraksis, og om sin livsstil i al almindelighed. Denne gang kommer det hele i samlet form og med nye detaljer om blandt andet familien.

"Jeg lever med en udløbsdato", hedder bogen, som bliver udgivet af forlaget Peoples Press. Titlen henviser til den uhelbredelige kræft, Charlotte Bøving fik diagnose på for et par år siden, og netop sygdommen bruges som baggrund for at sætte hendes liv og erfaringer i relief. For er der én ting, der midt i alt det hårde, er væsentligt for Charlotte Bøving, er det at huske på at være taknemmelig hver eneste dag.

Gennem de seneste år har Charlotte Bøving deltaget i et hav af tv-programmer, fra BS og Basserne til Dopingepidemien med Jesper Skibby, flere udgaver af "Lægen flytter ind", om organdonation og mange flere. Nu udkommer hun så også på bog.

Bogen fortæller om hjemmet med to lægeforældre og rigelig vold, om en psykopatisk far, om at blive mobbet, om at finde sin identitet, om kræftdiagnosen, om lægeklinikken og om at leve, mens vi kan. Det sidste er Charlotte Bøvings mission, som hun sammenfatter i sit slogan om at bringe mere til bordet, end man tager. I enhver sammenhæng.