Vardes turistindsats skal styres fra Hvide Sande

Vestkysten: På et møde tidligere på ugen blev Erik Buhl (V), borgmester i Varde Kommune og Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, enige om, at den nye fælles turismedestination får permanent fysisk hovedkvarter i Hvide Sande. Desuden finder borgmestrene det hensigtsmæssigt, at formanden for det nye destinationsselskab kommer fra turisterhvervet i Varde Kommune i de første fire år, ligesom det bemandede turistkontor i Blåvand og Henne samt i Hvide Sande og Ringkøbing bibeholdes i mindst fire år. Det står i en pressemeddelelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Placeringen af hovedkontoret i Hvide Sande er valgt på grund af nærheden til turisterhvervet og falder godt i tråd med vores fælles profil med mange kilometer sandstrand, klitlandskab og historie. Jeg er sikker på, at vi alle sammen vinder på det nye samarbejde, der vil gøre os i stand til at konkurrere med blandt andet København, siger borgmester Erik Buhl i pressemeddelelsen.

Navnet på det nye selskab besluttes den 9. september i Forberedelsesudvalget, der ud over de to borgmestre består af yderligere to byrådsmedlemmer samt repræsentanter fra ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme.

Arbejdet med at finde en ny turistdirektør er gået i gang.

Den 24. september klokken 12.15-17.00 i den gamle spisesal i Nymindegablejren vil der blive afholdt et stort informationsmøde for medlemmerne af de nuværende turismedestinationer ProVarde og Ringkøbing Fjord Turisme, for nye medlemmer af den fælles turismedestination samt for interesserede udefra.

