Vardes største el-firma C. Erichsen og Søn er reddet på målstregen

Klokken 20.45 mandag aften afgav BR-El bud på det konkursramte C. Erichsen og Søn i Varde. Fristen var 20.50. Ti minutter senere var det en realitet, at el-firmaet med afdelinger i Ølgod, Ansager og Grindsted nu også har en afdeling i Varde.

Varde-Ølgod-Ansager: Mandag i sidste uge blev medarbejderne ved Vardes største og ældste el-firma, C. Erichsen og Søn, sendt hjem. Firmaet havde indgivet konkurs. Tirsdag i denne uge blev medarbejderne kaldt til møde. Alle mand er reddet. BR-El i Ølgod, Ansager og Grindsted har købt, og fra onsdag morgen var arbejdet i gang igen. - Vi har overtaget alle, der ikke selv havde taget en fratrædelse eller fået andet job i mellemtiden. Vi overtager 15 medarbejdere, heraf ni lærlinge, som jeg er særligt glad for, vi kan hjælpe, siger Bjørn Rasmussen. Han er 28 år og ejer BR-El sammen med sin far og kompagnonen i Ansager, Jørgen Kristensen. Det var artiklen i JydskeVestkysten søndag om det gamle elektrikerfirmas konkurs, der satte lyn-aktionen i gang.

Konkurs og redning Mandag i sidste uge blev C. Erichsen og Søn erklæret konkurs. Selskabet er 103 år gammelt. Direktør for ejerselskabet, TeknikGruppen, Peder Erichsen, kalder årsagen: "den tidligere mangeårige direktørs manglende mådehold."22 medarbejdere blev sendt hjem.



Mandag aften klokken 20.50 vandt BR-El budrunden og overtog boet.



Tirsdag blev medarbejderne alle virksomhedsoverdraget til BR-El A/S. Syv var trådt af eller havde sagt op, så 15 blev overdraget.



Selskabet hedder nu: BR-El C. Erichsen og Søn.

Hurtig beslutning - Jeg vidste, de havde problemer. Du kan jo læse alles regnskaber på nettet, og selvfølgelig følger vi med, siger Bjørn Rasmussen. Da han for fem år siden blev medejer af det el-firma, forældrene etablerede i Ølgod i 1980, var der syv-otte medarbejdere. I dag er der 35. - Men selvom jeg vidste, de havde problemer, så kom det bag på mig, at de gik konkurs. Jeg tænkte da også på, om det var noget, vi skulle byde på det, men det var først, da jeg stod med hovedet inde i en el-tavle på HTH lidt senere søndag morgen og fik en sms fra min revisor, at vi for alvor gjorde noget ved det, siger han. En hurtig opringning til direktør for TeknikGruppen, der ejede C. Erichsen, Peder Erichsen satte tempoet i vejret. - Han sagde, vi var i sidste øjeblik. Det skulle afgøres mandag, siger Bjørn Rasmussen. Den Jyske Sparekasse gav mundtligt lovning på lån, og klokken 15.30 mandag var der møde med kurator og Peder Erichsen på virksomhedens i Varde. - Den halve time i bilen på vej ind nåede vi at gennemgå de papirer, vi havde fået fra boet, siger Bjørn Rasmussen.

Forhandlinger i døgndrift Han vil ikke sige, hvad BR-El har betalt for C. Erichsen. Han ved, der var fire andre interesserede købere, tre lokale og en national. Og han ved, at BR-El bød mest. - Kurator skal sikre boet bedst muligt, så det er ren pris, siger Peder Erichsen. Han er lykkelig over, at hans gamle familiefirma nu fortsætter. - Vi forhandlede hele lørdag og søndag og mandag, nætterne med, siger han. Forhandlingerne lå i kurators hænder, men Peder Erichsen sad som direktør for TeknikGruppen, der ejede C. Erichsen før, med for at besvare alle spørgsmål om virksomheden.