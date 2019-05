Christian Bladt, til højre, mener, at boksningen har reddet hans liv. I dag er boksning i hvert fald også med til at forbedre lillebror Søren Bladts liv, for han arbejder som træner og alt-mulig-mand i Comeback Gym i Aarhus, etableret af tidligere landsholdsbokser Poul Kellberg fra Esbjerg. Foto: Martin Ravn