Vardes spydspids vil lave flere mål

Mikkel Blåholm, 21 år, er angriber for Varde IF. Han er tilfreds med sæsonen indtil videre, men vil gerne lave flere mål, gerne allerede lørdag på Sydbank Stadion mod Herning Fremad.

Varde IF har fået en fin start på Danmarksserien, hvor de efter fire kampe ligger på rækkens fjerdeplads, blot to point efter Herning Fremad, der fører. Mikkel Blåholm er en af holdets angribere og har scoret otte mål i lidt over 20 førsteholdskampe for Varde IF. I sidste weekend scorede han sit første mål i denne sæson - og han vil gerne lave flere.

- Som angriber vil man selvfølgelig altid gerne lave flere mål, siger Mikkel Blåholm.