Vardes nye efterskole har fundet sin forstander

Lars Holm, der kommer fra en stilling som mellemleder på en folkeskole, skal stå i spidsen for den nye efterskole for udviklingshæmmede.

- Med sin baggrund har Lars præcis de kompetencer, som vi ønsker af vores forstander ved opstarten af Kvie Sø Efterskole, siger formand for bestyrelsen for Kvie Sø Efterskole, Peter Fog, i en pressemeddelelse.

Kvie Sø Efterskole er en efterskole for udviklingshæmmede teenagere med forskellige former for læringsvanskeligheder, downs, autisme og hjerneskade.

Alle kan noget

Den nye forstander ser frem til at starte i jobbet:

- Jeg glæder mig rigtig meget sammen med bestyrelsen til at starte på processen med at få sat den rette stab og løse de mange udfordringer frem til skolestart 11. august. Vi ønsker at opbygge en skoleform, hvor vi kan tilpasse den enkelte elevs behov både individuelt og i fællesskabet. For os er det vigtigt, at vi kan alle noget - men kun i den rigtige ramme. Det er det, vi vil arbejde efter at lykkes med, fortæller Lars Holm.

Privat er Lars Holm gift med Louise, og sammen har de Tobias. Louise er lærer og bliver ansat som underviser på efterskolen.