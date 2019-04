Vardes kvinder kæmper igen for overlevelse

Søndag starter slutspillet i kvindernes første division i fodbold, og Varde er efter et sløjt efterår på sidstepladsen i puljen, hvor de to dårligst rangerede hold rykker ned. Holdets træner spår et tæt og hårdt forår, hvor Vardes kvinder skal præstere, hvis de vil undgå den anden nedrykning på to sæsoner.

Varde: Efter en lang vinterpause tager Varde IF's 1. divisions fodboldkvinder på søndag hul på nedrykningsslutspillet i 1. divisionen, som kører frem til juni.

Varde IF er det dårligst rangerede hold i puljen, og har derfor ikke fået nogen point med over i slutspillet. De to dårligst placerede hold ved slutspillets afslutning i juni rykker ned i 2. divisionen.

For et år siden kæmpede Vardes kvinder for deres liv i landets bedste række, 3F ligaen, men nedrykningen blev en realitet. Den nuværende stilling i slutspillet sender pigerne en tak længere ned i 2. divisionen efter sommerferien, hvis de ikke formår at finde gnisten der bragte dem i landets bedste liga i første omgang.

Holdets træner Jesper Callesen forklarer, at pigerne er tændte, taget i betragtning at holdet det sidste års tid har oplevet mange flere nederlag end sejre.

- Det har været et turbulent år for pigerne, med trænerfyring i efteråret, mange skader og dertilhørende skuffende resultater sportsligt. Men jeg tror på, at vi kan være skarpe de næste 10 uger, hvor alt presset ligger på os selv, siger Jesper Callesen.

Første modstander i år er Aarhus 1900, som Jesper Callesen har udpeget som en af de modstandere, som Varde skal kunne slå, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at undgå nedrykning til sommer.

Kampen spilles søndag kl. 14 på Tilst Kunstgræsbane.