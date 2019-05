Vardes kvinder glæder sig over årets første sejr

Vardes fodboldkvinder fik i sidste weekend forårets første sejr ude over Vejle. Træner Jesper Callesen, at pigerne kan trække en genvunden selvtillid med til næste kamp.

- Kampen i Vejle føltes nærmest som en 6-points kamp. Det var utroligt vigtigt for os at vinde, hvis vi skulle nå at vende holdmoralen og kæmpe os til en sæson mere i de resterende spillerunder, siger Callesen.

Han siger, at sejren kom på et meget vigtigt tidspunkt.

- Jeg tog fat i pigerne i halvlegen, og bad dem alle sammen give ekstra 5 procent af sig selv. Og i løbet af seks minutter i starten af anden halvleg formår vi at score tre hurtige mål, som ender med at vinde os kampen, siger træner Jesper Callesen.

Ny vigtig kamp

Næste gang fodboldkvinderne skal i spillertrøjen bliver på søndag 5. maj mod Fortuna Hjørring.

Fortuna Hjørring ligger på en 4.-plads lige over Varde i puljen.

Jesper Callesen er optimistisk før kampen.

- Hvis vi kan vinde over Fortuna på søndag, og det mener jeg er realistisk, så er vi kun to point under nedrykningsstregen med fire kampe igen. Så ser det slet ikke så sort ud som inden sejren over Vejle, siger Jesper Callesen.

Han håber på mange Varde-fans på lægterne på søndag.

Kampen spilles søndag kl. 12.30 på Sydbank Stadion.