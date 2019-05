Vardes fodboldherrer er væltet af tronen i Danmarksserien

Varde: Vardes Danmarksserie Herrer har i denne sæson vist imponerende spil, som har fået dem med kampen om oprykningspladsen til 2. division vest.

Men efter et 3-2 nederlag mod oprykningsrivalerne fra Næsby fik Varde et hak i selvtilliden, som har fulgt dem i de seneste to kampe, som holdet også tabte.

- Kampen mod Næsby var tæt, og vi forventede, at den kunne gå begge veje. Men de sidste to modstanderhold burde vi have slået, hvis bare vi havde spillet op til det niveau vi har vist sæsonen igennem, siger Søren Pallesen, der er træner for holdet.