Varde: Borgmester i Varde Kommune, Erik Buhl (V), har siden tirsdag været indlagt på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Det oplyser Varde Kommune i en pressemeddelelse.

Erik Buhl fik i forbindelse med en grundig undersøgelse konstateret et for højt indhold af kalk i blodet, ligesom nyretallene er for høje.

Tallene er nu tæt på det normale, men Erik Buhl er fortsat indlagt, mens lægerne forsøger at finde en årsag.

- Det er en meget mærkelig fornemmelse at gå fra rask til syg på ti sekunder, men jeg er glad for, at det blev opdaget i tide, og jeg er imponeret over den måde, vores sundhedssystem fungerer på. Jeg håber, jeg snart er tilbage på fuld kraft, sier Erik Buhl i pressemeddelelsen.

Erik Buhl er nu sygemeldt på ubestemt tid. Viceborgmester Anders Linde (V) tager over, mens Erik Buhl er sygemeldt.