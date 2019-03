Her skriver han, at lægerne nu har stillet en diagnosen på hans sygdom, der siden efteråret har medført, at han har tabt op mod 15 kilo. Erk Buhl har sarkoidose. Det er en ret sjælden sygdom, der påvirker immunforsvaret.

Rundt hoved

Erik Buhl skal i op til 12 måneder igennem et behandlingsforløb. Han er lige nu i gang med en behandling med binyrebarkhormon. Og det kan give nogle bivirkninger. Blandt andet vægtforøgelse og et mere rundt ansigt.

Efter en ferie fik Erik Buhl i slutningen af februar taget nogle blodprøver, der viste et forhøjet indhold af kalk i blodet, ligesom nyretallene var for høje. Under et gruppemøde i Venstre på Varde Rådhus blev han samme aften hentet af en ambulance, der kørte ham til Sydvestjysk Sygehus.

Har var han indlagt i en godt en uge, uden det lykkedes lægerne at stille en diagnose. Men frygten for kræft blev afkræftet. Selv har Erik Buhl ikke følt sig syg bortset fra lidt træthed og et større vægttab.