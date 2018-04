Vardelaksen bliver dobbelt så dyr at fange

I hele april koster et døgnkort til Varde Å 500 kroner. Målet er at strække kvoten af store vardelaks.

- Det handler ikke om penge. Skulle vi få lidt ud af det, så kommer det lodsejerne til gode, siger Kaj Verner Lauridsen, der dog også håber, at det kan få flere til at tegne et årskort i Varde Sportsfiskerforening.

Så håbet er, at kvoten på store vardelaks over 75 centimeter holder længere end 14 dage som i fjor.

- Vi vil gerne strække den store laksekvote lidt. Vi vil gerne have fiskeriet fordelt noget mere, siger Kaj Verner Lauridsen, der er formand for Varde Sportsfiskerforening.

Varde: Mens vor dronning fejrer sin fødselsdag med folket og fra balkonen på Amalienborg råber et nifoldigt leve, så lever de lokale lystfiskere i en helt anden verden. For den 16. april oprinder dagen, da årets fiskeri efter den prægtige vardelaks går i gang. Så prægtig og attråværdig, at et stor flertal på generalforsamlingen i Varde Sportsfiskerforening har besluttet, at et døgnkort i hele april skal koste 500 kroner og ikke 250 kroner som normalt.

2017: Vardelaks 932. Havørred 363.2016: Vardelaks 1.004. Havørred 289. 2015: Vardelaks 624. Havørred 468. 2014: Vardelaks 488. Havørred 208. Den samlede laksekvote er 235, hvoraf de 110 må være over 75 centimer. Der må hjemtages en vardelaks per mand om året. Et døgnkort koster 500 kroner i april. Derefter 250 kroner. Et årskort koster 1.435 kroner. Det kan købes på fiskekort.dk.

Put and take å

Og det er netop for at give de mange medlemmer i Varde Sportsfiskerforening en større chance for at lande en stor vardelaks. Det er trods alt dem, der står for yngelplejen og udsætning af vardelaks.

Den samlede laksekvote for Varde Å er uændret med 235 vardelaks, hvoraf de 110 må være over 75 centimeter.

At kvoten ikke er øget trods en stor bestand, skyldes det forhold, at vardelaksen efter 17 års ihærdig indsats med at genoprette den oprindelige laksestamme ikke går helt som håbet.

For cirka to tredjedele af de fangede vardelaks er udsatte og ikke naturligt ynglende i Varde Å. Det kan man se på ryggen af laksen, hvis fedtfinne er klippet af. Så Varde Å er i princippet en put and take å.

Forventningen til årets laksefiskeri er som altid stor. Men ikke større end, hvad vandstanden siger. Hvis det regner meget op til premieren, så trækker der erfaringsmæssigt mange vardelaks op. I fjor blev der landet mange store vardelaks højt oppe i å-systemet på selve premieredagen. Det bliver også spændende at se, om den fri passage ved Ansager Møller får en betydning i år.

Knæk og bræk.