Et færdselsuheld var søndag klokken 13.27 skyld i, at Varde Hovedvej var spæret i omkring 20 minutter mellem Grindsted Bro og Ribe. Uheldet skete, da en kvinde fra lokalområdet kørte frem for ubetinget vigepligt og ud på Varde Hovedvej. Her kolliderede hun med en bil, der blev kørt af en tysk mand, men der skete udelukkende materiel skade, oplyser vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi.