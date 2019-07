Varde: Varde Kommune ligger nummer to i turisme, både når det gælder udenlandske og danske turister.

Faktisk kan kun landets hovedstad prale af at have flere overnatninger i begge kategorier.

Det viser en undersøgelse, Dansk Erhverv har lavet.

Sidste år var der 1.087.257 overnatninger af danske turister i Varde Kommune, kun overgået af København, der til gengæld nærmer sig tre millioner overnatninger.

Og ser man på udenlandske turister, så valgte 3.426.195 at overnatte i Varde Kommune i 2018. Her følger Ringkøbing-Skjern kommune tæt efter med 3.238.571 overnatninger. Igen løber hovedstaden med guldet og tæt på 5,6 mio. overnatninger.

Det kan lyde af rigtig meget, men det er slet ikke nok, siger politisk konsulent i Dansk Erhverv, Kirstine Tolstrup Nielsen, der vil have endnu flere turister til landet.

- Det, tallene viser, er, at der er et endnu ikke udtømt potentiale i dansk turisme. Ved at øge den målrettede markedsføring vil vi kunne styrke kendskabet til flere destinationer i Danmark, siger Kirstine Tolstrup Nielsen.