Varde: Vardes kvinders første hjemmekamp i 1. division i denne sæson er 12.30 lørdag på hjemmebane.

En kamp som hjemmeholdet er yderst opsat på at vinde, efter den værst tænkelige afslutning på sæsonens første kamp i Vejle i mandags.

- Vi er opsat på komme ud at hente de point, vi mistede i absolut sidste sekund i Vejle, siger træner Allan Drost.

Vejle udlignede i kampens sidste aktion, i femte minut i overtiden på en dødbold til 1-1.

- Det var vi trætte af, vi syntes jo næsten, vi havde vundet. Men i fodbold skal du forsvare dig i 95 minutter, og det lærte vores forholdsvis unge trup på den hårde måde i mandags, siger Allan Drost.

I forhold til lørdagens kamp er han afdæmpet:

- Vi glæder os over, at vi er fri for skader, og at der er mange, der byder sig ind i forhold til en startopstilling. Det gør konkurrencesituationen god, og det er til alles bedste, siger træneren.

Allan Drost har været træner i den bedste, landsdækkende pigerække U18 de seneste år. Derfor kender han flere i Lysengs trup, hvor otte spillere har været udtaget til U-18 landsholdstruppen.

Fodbold, 1. division kvinder, lørdag klokken 12.30: Varde IF - Lyseng.