Varde stærkt repræsenteret i Nordens største racefestival

Varde: Når op mod 300 motorcykler og racerbiler 25.-27. maj stiller til start ved årets Classic Race Aarhus, kommer feltet også til at have lokal deltagelse fra Varde. Det er kvartetten Peter Hansen, Claus Andersen, Christian Pedersen og Lars Ebbesen, som starter. Men kun Christian Pedersen og Lars Ebbesen kommer i direkte konkurrence.

De starter i Legend Car Cuppen, hvor Lars Ebbesen har fået en fantastisk sæsonstart. Det er således gulvlæggeren fra Næsbjerg, som fører mesterskabet an. Mens Claus Andersen starter i den såkaldte Youngtimer-klasse, er det i den såkaldte 76/81-klasse for biler, der er 35-40 år gammel, at Peter Hansen er med i sin Opel Kadett C GT/E. Classic Race Aarhus afvikles i år for niende gang. Det sker på en gadebane.