Varde skal være mere poppet og lækker

Tistrup: Lige nu springer foråret ud, mens både mennesker og planter suger solens energi til sig. Klar til at vokse. Klar er det nye og spirende Varde Byråd også. Men byrådet vil gerne have noget gødning og spøger borgerne: Quo Vadis. Hvor går du hen?

- Det er noget nyt, vi prøver. Der er måske lidt poppet. En hel fyrtårnskommune gør sig lækker, sagde borgmester Erik Buhl til de cirka 75 borgerne, der onsdag aften var mødt op i Hodde-Tistrup Hallen.

Ikke for at lytte til politikerne, men for at blive hørt om hvilken vej Varde Kommune skal gå de kommende fire år.

- Vi skal tale hinanden op og vise, at vi er stolte over at bo her. Vi skal snakke med hinanden og ikke om hinanden. Vi er udstyret med to ører og en mund. Vi er her for at lytte, lød peptalken fra Erik Buhl.

Derefter blev tilhørerne, der hovedsageligt kom fra borgerforeninger, grundejerforeninger og udviklingsrådene i hele kommunen, delt op i tre grupper for at komme med idéer og synspunkter inden for tre områder. Den hele kommune, fyrtårnet og vækst og bosætning.