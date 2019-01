Dengang, i halvfemserne, var Reka Gruppen landskendt for at udvikle feriebyer. Størst omtalte fik Lalandia Billund, som blev solgt til Don Ø og Parken.

Varde: For fem år siden gik Charlotte Kristensen fuldtids ind i sin mands selskab, Reka Gruppen, som han på sin side købte for 12 år siden af sin bror, Mikael Kristensen, og far, Erik Kristensen, der oprindelig var EDC-mægler i Varde.

Penge er mulighed for at udvikle

Parret har i sit selskab tjent 15-20 millioner kroner om året, efter skat, de senere år.

- Vi går ikke efter pengene, men efter muligheden for at udvikle, siger hun.

- Jo større vi bliver, jo større projekter kan vi gå ind i, siger han og fortsætter:

- Vi løber en stor risiko. Vi ved jo, at på et tidspunkt kommer der en stille periode igen. Måske ikke så slemt som sidst, men en periode, hvor man ikke kan sælge så meget som nu. Vi har det princip, at når vi går ind i noget, skal det være en god forretning, både at sælge og at leje ud.

- Det mest ekstravagante vi selv har fået ud af at tjene penge er måske, at vi har en lejlighed i København. Men det er jo også fordi vi arbejder derovre et par dage om ugen, siger hun.