Varde møder Kolding i lille pokalfinale

Varde: Pokalturneringens anden runde løber lige nu af stablen for både på kvinder og herrer. Onsdag 18. september kl. 16.45 tørner kvinderne fra 1. divisionsklubben Varde IF således sammen med KoldingQ fra 3F Ligaen på Sydbank Stadion i Varde.

Sydbank er ny hovedsponsor for turneringen, som nu har ændret navn til Sydbank Pokalen. Som noget nyt har Sydbank valgt at lave et koncept, de kalder for Drømme lever, hvor de gør noget ekstra ud af at hylde amatørklubberne. Med sponsoratet sætter Sydbank særligt fokus på og vil være med til at løfte kvindernes pokalturnering, så den får samme værdi som herrernes. Det betyder, at Sydbank gennem turneringen udvælger nogle lokalopgør, som de forvandler til minipokalfinaler med et setup, som var det den rigtige finale. Her er valget landet på kampen mellem Varde og Kolding.