Varde kasserer Blå Flag - fordi flaget kræver adgang forbudt for hunde og biler

Blå Flag som tegn på rent badevand ved strandene i Varde Kommune er på vej ud. Et pilotprojekt fra Friluftsrådet, der er på vej med et nyt nordisk badeflag, skal afløse Blå Flag.

Kysten: Allerede til sommer vil tre til fire badestrande i Varde Kommune være en del af en nyt nordisk badeflagsordning i stedet for det nuværende Blå Flag. Det er Friluftsrådet, som sammen med søsterorganisationer i Norge og Sverige står bag den nye ordning.

Baggrunden er, at vi eksempelvis i Danmark har svært ved at opfylde det stadig stigende krav til at få et blåt flag.

Bjarke Lembrecht Frandsen, der står for Blå Flag-ordningen under Friluftsrådet, fortæller, at vores lovgivning, der i vid udtrækning beskytter vores strande for byggerier, er den store udfordring. For der kommer større krav til for eksempel toiletbygninger på strandene, som ikke er forenelig med den nordiske tankegang, at beskyttelse og benyttelse skal gå hånd i hånd. Og grundlæggende er det blå flag en smule gul i kanten.

-Blå Flag har sejret sig selv ihjel. Vi har i dag godt styr på vores vandmiljø, siger Bjarke Lembrecht Frandsen.

Derudover må der ikke færdes hunde eller køre biler på strandene, hvis man vil have et blåt flag. Noget som især tyskerne sætter stor pris på.