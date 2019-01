Heager: Susanne Ellehage Justesen er udnævnt til Global Hero of Hope af Kræftens Bekæmpelse.

Global Heroes of Hope er en udmærkelse, som gives til udvalgte fightere og pårørende kloden rundt. Som Global Hero of Hope er Susanne Ellehage Justesen med til at inspirere andre, som også er berørt af kræft.

I en mail til Susanne Ellehage Justesen skriver Kræftens Bekæmpelse, at hun er med til at skabe bevidsthed om kræft, rækker ud og giver håbet videre.

/EXP