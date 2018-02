Varde får to nye tekniske uddannelser: Tilmeldingen er i gang

For anden gang forsøger Rybners Tekniske Skole at oprette et grundforløb i Varde. Denne gang har skolen flere lokale samarbejdspartnere.

Varde: Det lykkedes ikke sidste år at få oprettet et 1. grundforløb i byggeri i Varde, da kun seks elever tilmeldte sig, men nu er en række lokale interessenter gået sammen med Rybners Tekniske Skole for at gøre et nyt forsøg.

Denne gang er det meningen, at der både skal være et 1. grundforløb for byggefagene og for "mad og café". Det er to områder, hvor der er mangel på arbejdskraft i Varde Kommune, og derfor har også erhvervslivet engageret sig i at få uddannelserne til Varde.

- Nu er der kommet en bredere kreds. Det er erhvervslivet, der skal være med til at sælge det. UU-vejledningen er med i det. Erhvervsplaymakeren i Varde er ude og fortælle om mulighederne. Og vi er kommet før i gang end sidste år, siger Jens Carlsen, der er leder af alle Rybners 1. grundforløb.

Det 1. grundforløb er et forløb på 20 uger på tekniske uddannelser. Der er i alt seks 1. grundforløb, der alle dækker meget brede grupper af uddannelser. Det blev indført, så de unge fik en mulighed for at snuse til forskellige fag, før de valgte, hvad de ville uddanne sig til.