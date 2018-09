Varde får kæmpe glaskunstværk

Varde: Poul Erik Bech Fonden skænker Varde by et glaskunstværk. Der er tale om det hidtil største udendørs glaskunstværk i landet.

Det monumentale og unikke kunstværk, der i alt måler 88,9 m², er udført i et tæt samarbejde mellem kunstner Peter Stuhr og glasmester Per Steen Hebsgaard på Hebsgaards værksted i Præstø.

Om dagen reflekteres dagslyset i glasset, og om aftenen bliver værket oplyst bagfra af det særlige RGB-lys (= Rød-Grøn-Blå), der i mødet med det malede glas langsomt skifter farve, hvilket skal illustrere Himlen over Vesterhavet, der også er værkets titel.

Det nye glaskunstværk bliver en del af det fortsat voksende udendørs kunstmuseum i Varde midtby, som vil kunne opleves året rundt. Med dette værk får borgere og turister nu en unik mulighed for at opleve en kunstnerisk fortolkning af himlen over Vesterhavet - inde midt i Varde.