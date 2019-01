Varde beder om hensyn: Vestas vil opstille kæmpe testmøller 185 meter fra kommunegrænsen

Vestas ønsker at opstille fem testmøller på hver 180 meter mellem Sdr. Bork og Nørre Nebel. Udvalget for Plan og Teknik i Varde vil have Ringkøbing-Skjern Kommune til at følge de mere strikse Varde-regler.

Nørre Nebel/Sdr. Bork: Det blæser i vest, og som en af verdens største vindmølleproducenter vil Vestas fra Lem fortsat have vind i udviklingen. Derfor ønsker Vestas at opstille fem testmøller på hver op mod 180 meters højde mellem Sdr. Bork og Nørre Nebel. Derudover vil Vestas opstille to målemaster på 130 meter. Projektet ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, men kun 185 meter fra kommunegrænsen til Varde og til Nebel Mærsk, hvor lokale fik afvist opstilling af fire vindmøller i fjor. Politikerne i Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune sender derfor et klart signal til Ringkøbing-Skjern Kommune. - Vi beder om, at Ringkøbing-Skjern vil respektere vores regler for opsætning af vindmøller, siger Preben Friis-Hauge (V), formand for plan og teknik.

Det sker nu Da de fem testmøller er over 150 meter høje, er det Miljøstyrelsen, som skal lave en miljøkonsekvensrapport.Ringkøbing-Skjern Kommune har lavet et idéoplæg. Det er kommunen, som skal lave både et kommuneplantillæg og en lokalplan, der muliggør projektet.



Hvis plangrundlaget, der kommer i høring til foråret, falder på plads, så opstilles møllerne i første halvdel af 2020.

Varde-reglen Han henviser til Varde-reglen, som siger, at 95 procent af naboerne inden for seks gange vindmøllens højde skriftligt skal tilkendegive, at de bakker op om vindmølleprojektet. Det vil her betyde, at inden for 1.080 meter skal der være 95 procents opbakning. Det er ikke tilfældet med det udsendte idéoplæg. I forbindelsen med projektet skal 19 ældre vindmøller på hver 69 meter tages ned i området. Men ingen gamle vindmøller tages ned i Varde Kommune, som grundlæggende kun kan se på og råbe i vinden. - Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan kun appellere til Ringkøbing-Skjern Kommune, siger Preben Friis-Hauge. At Varde Byråd har indført de nye og mere strikse regler for opsætning af nye vindmøller skal ses i lyset af den splittelse, som ti vindmøller i Ulvemosen og Helle-Biltoft Plantage mellem Næsbjerg og Årre skabte i lokalsamfundet.

Testmøller et must Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har i efterhånden i en del år holdt området syd for Sdr. Bork hen. Flere har vist interesse i at opstille nye produktionsmøller. Men ifølge John G. Christensen (S), formand for teknik og miljø i Ringkøbing-Skjern Kommune, er det slut på den front. - Det er ikke, fordi vi mangler vindmøller. Vi har de produktionsmøller, vi skal have, siger John G. Christensen. Men steder til nye testmøller er et must for Ringkøbing-Skjern Kommune. Om Varde Kommunes appel siger han: - Jeg har godt set Varde Kommunes melding. Det indgår helt klar i vores videre sagsbehandling, og det er noget, vi skal tale om.