Varde Svømmeklub kæmper igen for overlevelse

Varde: På de indre linjer er meget blevet bedre i Varde Svømmeklub.

Da den sidst hang i tovene for fem år siden, sejlede både økonomien, instruktørsituationen og medlemmer til bestyrelsen.

Denne gang er det kun medlemmer til bestyrelsen, der mangler. I første omgang i hvert fald, for instruktører er der kun lige nok af, og et par stykker mere ville straks føre til oprettelse af nye hold.

- Men bestyrelsen skal på plads først, som afgående formand Alex Brink Thomsen siger. Han fortsætter:

- Vi er nødt til at have løst begge ting, for vi skal selvfølgelig have instruktører og livreddere nok. Men lige nu og her er udfordringen bestyrelsen, for den er grundlaget for, at vi overhovedet har en klub.