For første gang er Danmarks skoler sammenlignet kommunerne imellem. Det bringer Varde Kommune helt i top, som nummer seks i Danmark og dermed nogle af de allerbedste skoler til at udvikle eleverne fagligt.

Varde ligger nummer seks, med en vurdering af at kommunens skoler leverer faglig udvikling et godt stykke over det forventede.

Varde: Det er super flot. Skolerne i Varde Kommune er helt i top over skoler, der er bedst til at udvikle eleverne fagligt.

Formands-ros

Peder Foldager, formand for udvalget for børn og læring, er glad, stolt og forbavset over resultatet i Cepos-analysen:

- Jeg havde måske ikke troet, at vi var helt i top. Jeg forventede, at vi var i den bedre halvdel, men at vi kan være i top-seks, synes jeg er helt unikt, siger han og uddyber:

- Det kan være små ting, der flytter, om du er nummer tre eller ti, men det afgørende er, at vi ligger i den bedste ende, og det er en stor anerkendelse af vores skoler.

Følger du op på undersøgelsen?

- Vi har ikke aftalt hvordan, men vi har da talt om, at vi skal have den gode historie fortalt ude på skolerne, så de ved, at de gør det rigtig godt. Der er al mulig grund til at bringe ros ud på den enkelte skole, og tage det med i det videre arbejde. Det synes jeg er meget vigtigt, både i forhold til skolerne og til borgerne i Varde Kommune. De skal vide, at vi har nogle rigtig gode resultater.