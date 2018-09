Varde Kommune: Varde Kommune har vundet retssagen over Guldborgsund Kommune. Varde Kommune skal dermed ikke betale udgifterne for en hjemløs' mands ophold på forsorgshjem. Det oplyser Claus Fjeldgaard, der er direktør for social og sundhed i Varde Kommune.

Guldborgsund Kommune skal udover de 16 millioner kroner også betale sagens omkostninger.

Læs mere senere i dag på jv.dk/varde